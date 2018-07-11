РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) - 11 июл. , сообщается на странице «Единая Россия Жуковский» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники полиции рассказали ребятам о том, кто такие инспекторы ГИБДД и в чем заключается их работа. После этого на площадке детского сада малыши, единороссы и молодогвардейцы провели флешмоб. Держа в руках воздушные шары, они выстроили аббревиатуру «ГИБДД».

«Уважаемые сотрудники ГИБДД, ваша работа трудная и ответственная, а порой и опасная, поэтому переоценить ее важность трудно. Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником, желаю терпения и крепкого здоровья! Удачи вам во всех начинаниях и повышения по службе», – сказал председатель местного координационного совета сторонников Алексей Смирнов.

День ГИБДД отмечается ежегодно 3 июля.