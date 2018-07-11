РИАМО - 11 июл. Число случаев гибели людей на пожарах в Подмосковье сократилось на 6% за последнее полугодие, сообщил в среду начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

В среду Полетыкин отчитался перед губернатором Московской области Андреем Воробьевым о проделанной за год работе.

«По техногенным пожарам у нас идет уверенная тенденция. Что касается гибели на пожарах, идет тенденция снижения. За последние полгода снижение гибели на 6%, это серьезная цифра», - сказал Полетыкин на встрече с губернатором.

Он также подчеркнул, количество техногенных пожаров в регионе снизилось на 2% за полугодие.