РИАМО - 11 июл. Перечень загородных избирательных участков на выборах мэра столицы был одобрен Центральной избирательной комиссией России, в Подмосковье создадут почти 200 таких участков, сообщил журналистам руководитель рабочей группы Мосгоризбиркома по образованию избирательных участков за пределами территории города, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

В среду в ЦИК состоялась презентация подготовки столицы к организации голосования москвичей на загородных избирательных участках на выборах мэра. Шапошников, председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов и руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами мэра, председатель комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества Алексей Венедиктов выступили перед членами ЦИК с информацией о результатах анализа предложений, поступивших от москвичей по местам размещения «дачных» избирательных участков и планах по организации голосования за пределами Москвы.

«Проделана огромная работа по анализу всех поступивших предложений москвичей, ее результаты и перечень «дачных» избирательных участков сегодня были одобрены Центральной избирательной комиссией РФ», — сказал Шапошников.

Рабочая группа завершила сбор предложений от москвичей по местам размещения «дачных» избирательных участков, которые поступали с 19 июня на портал mos.ru, сотрудникам МФЦ и на горячую линию Мосгоризбиркома. Всего было собрано более 18 тысяч заявок. В результате их обобщения была составлена карта размещения избирательных участков за пределами Москвы. Рабочая группа определила 209 мест размещения «дачных» избирательных участков, из них в Московской области – 183, в Калужской – 16, в Тульской и Владимирской – по пять избирательных участков.

Карта размещения охватывает около 440 тысяч домовладений, принадлежащих москвичам. Таким образом, потенциально на одном «дачном» избирательном участке могут проголосовать до двух тысяч избирателей.

Ранее Мосгордума приняла поправки к Избирательному кодексу города. Согласно поправкам, москвичи смогут проголосовать на выборах мэра за пределами города, в первую очередь в Подмосковье.