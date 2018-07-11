РИАМО - 11 июл. Банк России отозвал лицензию у Газбанка, который занимает 134-е место в банковской системе РФ, сообщает в среду Федеральное агентство новостей.

«Центральный банк России отозвал лицензию на банковскую деятельность у Газбанка. <…> Отмечается, что финансовая организация по итогам первого квартала 2018 года занимает 132 место по размеру активов в рейтинге «Интерфакс-100», — говорится в сообщении.

По данным Банка России, на 1 июля текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 134-е место в банковской системе РФ.

Лицензию у Газбанка отзывают в связи с неисполнением федеральных законов, неоднократным нарушением в течение одного года требований нормативных актов Банка России.

Ранее Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ярославского Объединенного кредитного банка и Русского национального банка.