РИАМО - 11 июл. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям нашли на складе временного хранения в подмосковном Краснознаменске табачную белокрылку в срезах цветов альстромерии, продукцию уничтожили, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ОСТ-Терминал» (Краснознаменск – ред.), при досмотре срезов цветов альстромерии, происхождением Италия, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – Табачная белокрылка», – говорится в сообщении.

Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»). Зараженные срезы цветов будут уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством России.

Табачная белокрылка – опасный вредитель более 200 видов растений. Вредят личинки. При массовом размножении вредителя листья засыхают и опадают. На сладких выделениях развиваются различные сажистые грибы, снижается фотосинтез, теряется товарный вид, уменьшается урожайность.