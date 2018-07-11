РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июл. В подмосковном Подольске 14 и 26 июля будут работать мобильные офисы налоговой службы в рамках акции «В отпуск – без долгов», проконсультироваться и узнать о возможных задолженностях смогут все желающие, сообщается на сайте администрации горокруга.

Готовясь к отпуску, нужно проверить, не имеются ли долги перед государством, чтобы не получить запрет на выезд из страны. Чтобы избежать подобной ситуации, сотрудники налоговых органов Подмосковья, в том числе и Подольска, организуют работу выездных мобильных офисов в рамках акции «В отпуск – без долгов».

«В ходе акции специалисты помогут проверить информацию о наличии налоговой задолженности, получить платежные документы в случае ее наличия и проконсультируют по различным вопросам. Мобильные офисы межрайонной ИФНС России №5 по Московской области будут открыты в Подольске 14 июля с 10:00 до 15:00 в ТЦ «Центральный» (улица Большая Серпуховская, дом 5) и 26 июля с 10:00 до 15:00 в ПАО «Сбербанк» по адресу: микрорайон Климовск, улица Западная, дом 11», – говорится в сообщении.

Проверить наличие долгов могут все желающие самостоятельно на сайте: nalog.ru. Для этого необходимо получить регистрационную карту в любой инспекции ФНС России независимо от места постановки на налоговый учет. Также в сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» можно войти с помощью учетной записи портала Госуслуг.