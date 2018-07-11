РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 июл. На территории регионального сосудистого центра в подмосковном Домодедове с начала 2018 года провели 1,5 тысячи операций, сообщил глава городского округа Александр Двойных в своем аккаунте в Instagram.

«По программе губернатора Московской области Андрея Воробьева в центре созданы все условия для оказания высокотехнологичной медицинской помощи больным, перенесшим инсульты и инфаркты миокарда», – написал Двойных.

Он отметил, что на сегодняшний день сосудистый центр занимает второе место в Подмосковье по объему оказания медицинской помощи.