РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) - 11 июл. В подмосковном Жуковском главный врач городской клинической больницы Вахтанг Ломтатидзе оставил свой пост по собственному желанию, сообщается на сайте администрации горокруга.

Руководитель жуковской клинической больницы покинул свой пост по собственному желанию. Как отметили в пресс-службе медицинского учреждения, это не связано с проверкой министерства здравоохранения Московской области, которая состоялась в больнице.

«Согласно имеющимся в распоряжении ГБУЗ МО «Жуковская ГКБ» документам, существенных нарушений в результате комплексной проверки Контрольно-ревизионного управления Минздрава Московской области не выявлено. По словам Ломтатидзе, освобождение от должности главного врача связано с существенным изменением условий трудового контракта», – говорится в сообщении.

Временно исполнять обязанности руководителя медицинского учреждения назначили заместителя главного врача Людмилу Буркастову.