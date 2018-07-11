РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 июл. В подмосковном Красногорске жители используют дог-пакеты не по назначению: уносят пачками домой или мусорят ими, сообщается на странице муниципального учреждения «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

В начале июня в городском парке Красногорска и в парке культуры и отдыха «Ивановские пруды» установили специальные диспенсеры с бесплатными гигиеническими комплектами для сбора отходов жизнедеятельности собак. Комплект состоит из одноразового бумажного пакета и совка.

«Вскоре после установки мы столкнулись с тем, что собаководы жалуются на частое отсутствие пакетов в диспенсерах. И к нашему удивлению выяснилось, что многие жители пользуются данными пакетами совсем не по назначению. Некоторые опустошают диспенсеры за раз, унося пакеты с собой в сумке, дети и подростки выдергивают их, рвут и раскидывают по парку, кто-то заворачивает в пакеты продукты, принесенные с собой», – говорится в сообщении.

Установка диспенсеров – необходимый элемент парковых зон во всех цивилизованных странах мира.

«Мы ежедневно трудимся над тем, чтобы наши территории были чистыми, уютными и безопасными. Хотим, чтобы прогулки в парках были приятными, чтобы наши дети могли бегать по чистой траве, не опасаясь неприятностей на своем пути. Люди, использующие пакеты не по назначению, лишают владельцев собак возможности очистить наши с вами парки от отходов», – отмечается в сообщении.