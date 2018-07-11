РИАМО - 11 июл. Первый заместитель министра здравоохранения Московской области Владимир Ющук вручил свидетельства о праве на получение жилищной субсидии в рамках подпрограммы «Социальная ипотека» 14 медработникам Подмосковья, передает корреспондент РИАМО.

«Мы уже 84 сертификата в этом году вручили, сегодня еще 14. Замечательная программа. Спасибо всем, кто выбрал Подмосковье как территорию своего развития», - сказал Ящук перед вручением сертификатов.

Сертификаты получили врач-терапевт Красногорской городской больницы №2 Вера Багирь, врач скорой помощи Люберецкой станции скорой медицинской помощи Михаил Бакунов, врач-педиатр Клинской детской городской больницы Ирина Герасименко, врач-эндокринолог Михневской районной больницы Кира Зацепина, врач-анестезиолог-реаниматолог Красногорской городской больницы №1 Ольга Зирчик, рентгенолаборант Луховицкой центральной районной больницы Ольга Ивлева, врач-педиатр Люберецкой районной больницы №1 Юлия Кузнецова, врач-невролог Красногорской городской больницы №1 Виктория Масальская.

Сертификаты также вручили врачу-анестезиологу-реаниматологу Орехово-Зуевской центральной городской больницы Дмитрию Пупкову, фельдшеру СМП Московской областной станции скорой медицинской помощи Дмитрию Смородинову, врачу-анестезиологу-реаниматологу Московского областного онкологического диспансера Татьяне Трубиной, врачу-онкологу Люберецкого онкологического диспансера Майрамхан Хашимовой, фельдшеру Московской областной станции скорой медицинской помощи Павлу Овчинникову, врачу-анестезиологу-реаниматологу Луховицкой центральной больницы Владимиру Яныкину.

«Я узнала об этой программе от администрации моего медучреждения, это была инициатива руководства. Я уже не первая. Я приехала из Торжка и работаю в Подмосковье уже полгода», - рассказала журналистам Ирина Герасименко.

Уникальная подпрограмма «Социальная ипотека» реализуется в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. С 2016 года по настоящее время участниками «Социальной ипотеки» стали 598 врачей.

Из них уже улучшили свои жилищные условия 46 врачей, а именно пять терапевтов, восемь анестезиологов-реаниматологов, восемь педиатров, 10 фельдшеров скорой медицинской помощи, четыре хирурга, два фтизиатра, два гинеколога, два офтальмолога, а также уролог, кардиолог, нейрохирург, рентгенолог и рентгенолаборант. На эти цели израсходовано 103 миллиона рублей, выделенных бюджетом Московской области.

До конца 2018 года планируется выдать свидетельства о праве на получение жилищной субсидии еще 336 специалистам, из них 182 – врачам.