РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) - 11 июл. В подмосковном Жуковском в среду стартуют соревнования Кубка России по легкой атлетике, мероприятия пройдут на стадионе спорткомплекса «Метеор», сообщается на сайте администрации городского округа.

«Кубок России по легкой атлетике пройдет на стадионе СК «Метеор» в Жуковском 11 и 12 июля. Одиннадцатого июля соревнования начинаются в 15:00, 12 июля – в 16:00», – говорится в сообщении.

К участию приглашаются все желающие. Вход свободный.