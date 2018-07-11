РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 июл. В среду на заседании в администрации совет депутатов городского округа Люберцы принял решение о внесении изменений в Устав муниципального образования, чиновники также предусмотрели альтернативную процедуру выяснения мнения населения по вопросам градостроительства, сообщил председатель городского совета депутатов Сергей Антонов.

«С учетом проведенных процедур по выяснению мнения населения, предлагается принять первоначальный проект с учетом небольших изменений. В частности, предлагается в пункте 10 внести изменения и предусмотреть альтернативную процедуру выяснения мнения населения по вопросам градостроительного регулирования, наряду с общественными обсуждениями по вопросам генплана и правил землепользования застройки установить еще и проведение возможности публичных слушаний», – сказал Антонов.

Он подчеркнул, что ранее этот проект представлялся совету депутатов. В основном он был направлен на проведение положения устава в соответствии с изменениями, которые были внесены в Федеральное законодательство.

«Кроме того, проект дополнен пунктом 15, который предусматривает возможность размещать в печатном СМИ основную часть нормативно-правового акта, в случае если полный документ с графиками, документами, таблицами размещен в сетевом электронном издании», – добавил Антонов.