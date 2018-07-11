РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 июл. В Королеве за июнь 2018 года отремонтировали кровлю в 42 многоквартирных домах, сообщается на странице городского координационного совета в Instagram.

Работы проводились в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду силами управляющих компаний «Жилсервис» и «Жилкомплекс».

«В многоквартирных жилых домах было отремонтировано за июнь 1 974 квадратных метров кровельного покрытия в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. В общей сложности ремонт был выполнен в 42 многоквартирных домах. В том числе по адресам: проспект Космонавтов, 8 и 8В, улица Горького, 43А, улица Гагарина, 36, улица Первомайская, 1, улица Школьная, 6А, корпус 2», – говорится в сообщении.

Сообщить о проблемах с кровлей можно в ЕДС и по многоканальным телефонам: 8(499)929-99-99, 8(495)512-00-11. Также сообщения можно направлять на сайт или при помощи мобильного приложения «ЕДС Королев».