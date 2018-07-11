РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июл. В микрорайоне Климовск Подольска подрядная организация приступила к укладке нового асфальта на улице Мичурина, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск»» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск на улице Мичурина, на участке от улицы Дмитрия Холодова до улицы Театральной, начались работы (11 июля – ред.) по укладке нового асфальтового покрытия», – говорится в сообщении.

Всего в ремонте автодорог Московской области задействовано свыше 2,9 тысяч единиц техники и более 9,3 тысяч дорожных рабочих. В текущем году в Подмосковье отремонтируют более 2,9 тысяч дорог общей протяженностью свыше 3 тысяч километров. Ремонтные работы на региональных и муниципальных дорогах должны завершить к 1 сентября.