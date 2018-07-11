РИАМО - 11 июл. Все жильцы двух пятиэтажек, участвующих в программе реновации, в столичном районе Северное Измайлово дали согласие на переезд, им предложили равнозначные квартиры, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

«Сто процентов жильцов первых отселяемых домов в ВАО, 82% в ЗАО и 84% москвичей в СВАО уже дали свое согласие на переезд в новостройки. Данные показатели позволяют говорить о высокой продуктивности программы и об отношении самих москвичей к ней», - сказал руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

Жителям отселяемых дома 3 и дома 5 по улице Константина Федина предложили переехать в новостройку по улице 5-ой Парковой.

Все жители двух отселяемых пятиэтажек согласились на переселение: большинство выбрало равнозначные квартиры, предложенные департаментом городского имущества города Москвы, а часть жителей заключили договоры с Московским фондом реновации жилой застройки, в том числе - по приобретению квартир с большим количеством комнат. Жильцов, отказавшихся от переселения, нет, отмечается в сообщении.

Как отметил руководитель ведомства, процесс переселения первых домов, вошедших в программу реновации, стартовал в Восточном административном округе столицы в феврале этого года.

В настоящий момент идет процесс переселения в Западном и Северо-Восточном административных округах. На сегодняшний день департамент городского имущества получил согласие 345 семей на западе Москвы и 231 семьи на северо-востоке.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года мэром Москвы Сергеем Собяниным. Она касается более одного миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас программа насчитывает 5171 дом.