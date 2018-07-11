РИАМО – 11 июл. В МИДе России заявили, что Москва ответит зеркально на высылку Грецией российских дипломатов, сообщает в среду Федеральное агентство новостей.

«На высылку дипломатов следуют зеркальные меры», — прокомментировал информацию о высылке дипломатов РФ из Греции представитель министерства.

По данным высокопоставленных дипломатических источников в Греции, из страны вышлют двух российских дипломатов по обвинению в противоправных действиях против национальной безопасности, еще двум запретили въезд в Грецию.

По информации греческой газеты «Катимерини», речь идет о якобы попытке сбора информации и подкупе государственных чиновников.