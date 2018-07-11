РИАМО - 11 июл. В дорожно-транспортном происшествии с участием нескольких автомобилей на Варшавском шоссе в Москве пострадали два человека, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел в район Варшавского шоссе, поворот на Сатино-Татарское, где произошло серьезное ДТП с участием нескольких автомобилей. По предварительной информации, пострадало двое человек. С места происшествия экипаж эвакуировал одного пострадавшего в лечебное учреждение Москвы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в полете пострадавшего сопровождает авиамедицинская бригада.

За последние восемь лет количество дорожно-транспортных происшествий в столице сократилось в 2,5 раза. Число ДТП с пострадавшими снизилось на 24%, при этом количество погибших уменьшилось на 35%, раненых – на 25%. Москва в плане ситуации на дорогах оказалась самым безопасным регионом России.