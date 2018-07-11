РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 июл. Лекцию, посвященную антифашистскому движению среди немцев в годы Великой Отечественной войны, проведут в филиале Музея Победы в Красногорске 12 июля, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В Красногорском филиале Музея Победы 12 июля состоится лекция о деятельности Национального комитета «Свободная Германия», который был создан 75 лет назад, 12-13 июля 1943 года. Сотрудник филиала Ираида Ружина расскажет, как зарождалось антифашистское движение немцев, как и когда возникли антифашистские настроения среди военнопленных», – говорится в сообщении.

Национальный комитет «Свободная Германия» – организация немецких военнопленных и эмигрантов-антифашистов на территории Советского Союза – был образован в июле 1943 года. Учредительная конференция прошла в Красногорске.

«Для участников лекции проведут экскурсию по филиалу музея. Они увидят протокол учредительной конференции, выпуски печатного органа комитета – газеты «Freies Deutschland», листовки, а также личные вещи священнослужителей – участников национального комитета. Посетителям покажут документальный фильм «В едином строю. Свободная Германия»», – отмечается в материале.

Начало мероприятия в 10:30. Филиал Музея Победы расположен по адресу: Красногорск, улица Народного ополчения, дом 15.