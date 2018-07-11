РИАМО - 11 июл. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном переезде в подмосковном Ликино-Дулеве, контроль поручен восточному транспортному прокурору, сообщается на сайте ведомства.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что жители подмосковного города Ликино-Дулево вынуждены пролезать под составом, чтобы попасть на кладбище. Подъезд к нему один и он проходит через железнодорожный переезд, где часто встают товарные поезда.

«Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения в связи с публикацией в средствах массовой информации сообщения о затруднительном проходе граждан на железнодорожном переезде в городе Ликино-Дулево», — говорится в сообщении.

Проведение проверки поручено восточному транспортному прокурору.

Ранее представитель пресс-службы Московской железной дороги сообщил РИАМО, что МЖД изменит технологию управления движением поездов на железной дороге на окраине Ликино-Дулева. На этом участке железной дороги в сутки курсируют восемь грузовых поездов.