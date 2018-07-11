РИАМО – 11 июл. Внук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Андрей в возрасте 57 лет скончался в Крыму от инфаркта, сообщает ТАСС.

«Он умер. Причина смерти – инфаркт», - сказал председатель регионального отделения партии «Родина» Константин Кнырик.

По его словам, информацию о смерти 57-летнего внука генсека он получил от руководителя Севастопольской организации партии «Родина».

Кнырик пояснил, что Андрей Брежнев ранее баллотировался на местных выборах от партии «Родина».

Андрей Брежнев - советский экономист и российский политик, внук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, первый секретарь ЦК Коммунистической партии социальной справедливости.