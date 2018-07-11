РИАМО - 11 июл. Второй полуфинал чемпионата мира по футболу FIFA начнется на московском стадионе «Лужники» в среду в 21:00, чтобы болельщики из других городов смогли попасть на этот матч, им предоставили 20 бесплатных поездов, сообщается на сайте «Транспортной дирекции чемпионата мира по футболу в РФ».

«Двадцать бесплатных поездов перевезут порядка 12,5 тысяч болельщиков в Москву и обратно ко второму полуфиналу чемпионата мира по футболу 2018. Поезда будут прибывать на 3 железнодорожных вокзалах в Москве из Санкт-Петербурга, Самары, Казани и Сочи с промежуточными остановками», - говорится в сообщении.

На трех вокзалах Москвы: Казанском, Павелецком и Ленинградском работают более 180 сотрудников «Транспортной дирекции-2018». Они готовы оказать любую помощь пассажирам бесплатных поездов, в том числе, помощь в оформлении билетов.

Для оформления бесплатного проезда болельщикам необходимо иметь на руках документ, удостоверяющий личность, паспорт болельщика, билет на матч или подтвержденную заявку на билет на матч, в тот город, куда или откуда он отправляется.

Как отмечается в материале, около 7% пассажиров – граждане стран полуфиналистов. Всего же в этих поездах поедут болельщики из 90 стран, но большинство из них – россияне.

В среду в 21:00 в «Лужниках» состоится второй полуфинал мирового футбольного первенства, в котором встретятся сборные Хорватии и Англии.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля. Финальный матч состоится в Москве.