РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 июл. В среду в одном из дворов подмосковного Королева дерево упало на припаркованный автомобиль, сообщил «РИАМО в Королеве» очевидец происшествия.

«Утром (11 июля – ред.) на проспекте Космонавтов возле подъезда дома №16А увидел припаркованный внедорожник Nissan, на который упало дерево. Думаю, оно рухнуло из-за ветра», – сказал очевидец.

В июне только управляющая компания «Жилсервис» удалила 22 и кронировала 105 деревьев. Заявки на удаление аварийных и уборку упавших деревьев принимаются в ЕДС и по многоканальным телефонам: 8(499)929-99-99, 8(495)512-00-11. Также сообщения можно направлять на сайт или с помощью мобильного приложения «ЕДС Королев».