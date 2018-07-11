РИАМО - 11 июл. Количество ягодных торговых точек в Москве растет с каждым годом, если в 2016 году было 135 таких объектов, то в этом — 194, с начала сезона не зафиксировано нарушений при их размещении, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Число нестационарных торговых объектов «Клубника, земляника» с 2016 года выросло в полтора раза. Точки по продаже клубники и земляники открываются ежегодно в период с 1 июня по 31 июля. Отмечу, что с начала сезона не зафиксировано ни одного нарушения при их размещении», — сказал глава Госинспекции по недвижимости Сергей Шогуров.

Он напомнил предпринимателям, что торговать можно только в тех нестационарных торговых объектах, которые включены в схему размещения.

Москвичи могут узнать, где находится ближайшая точка «Клубника, земляника», на сайте префектуры округа. Там же можно найти всю подробную информацию о подобных торговых объектах. Адреса площадок с клубникой и земляникой опубликованы и на mos.ru.

Госинспекция по недвижимости контролирует размещение и демонтаж торговых объектов. За допущенные при их установке нарушения предусмотрены штрафы в размере до пяти тысяч рублей для физических лиц, до 10 тысяч — для должностных лиц и до 200 тысяч — для юридических.