РИАМО (КРАСНОГОРСК)- 11 июл. В подмосковном Красногорске Центральная библиотека выдала более 3 тысяч электронных читательских билетов, сообщила «РИАМО в Красногорске» директор городской централизованной библиотечной системы Марина Безденежных.

«Нам выделили 3 500 электронных читательских билетов, и мы все их выдали читателям. Посетители приходят, и по электронным читательским билетам мы отмечаем посещение, выдаем книги», – сказала Безденежных.

Она пояснила, что система электронных билетов работает только в Центральной библиотеке Красногорска, в 16 филиалах пока нет необходимого программного обеспечения.

«Электронные читательские билеты востребованы у читателей разных возрастов, как молодежи, так и представителей старшего поколения», – отметила Безденежных.

Проект «Перезагрузка библиотек Подмосковья» предполагает оснащение 68 центральных библиотек Московской области электронными читательскими билетами с RFID-чипом для идентификации читателя и специальным программным обеспечением. По этим билетам жители региона смогут брать книги в любой Центральной библиотеке Подмосковья, включенной в электронную систему учета книг.