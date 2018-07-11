РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июл. В подмосковном Подольске в фестивале загородных лагерей «Лето – 2018» победила команда лагеря «Мечта», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В Подольске 10 июля в лагере «Мечта» прошел фестиваль загородных оздоровительных лагерей «Лето – 2018», посвященный 100-летию комсомола. В нем участвовали команды лагерей «Ромашка», «Мечта» и «Родина», которым предстояло пройти различные конкурсные испытания. Среди почетных гостей праздника были родители героя России Александра Монетова и члены совета ветеранов Подольска.

«Программа встречи включала в себя викторину, конкурс плакатов, квест «Да здравствует комсомол!». Кроме того, команды представили традиционную визитную карточку лагеря «Я, ты, он, она, вместе – дружная семья» и многое другое. Победитель оценивался в каждой номинации, а по итогам всех пройденных этапов кубок фестиваля достался хозяевам мероприятия – команде «Мечта»», – говорится в сообщении.

Фестиваль организовывал комитет по делам молодежи администрации округа, всего в нем приняли участие около 200 человек, в том числе и зрители. Завершилось мероприятие праздничной дискотекой.