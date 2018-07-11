РИАМО - 11 июл. Работы по благоустройству набережной и улиц в историческом центре Сергиева Посада завершили в рамках программы по формированию комфортной городской среды, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области.

В результате масштабных изменений в городе появился единый пешеходный маршрут, связывающий территории, которые примыкают к реке Копнинке, Банному и Келарскому прудам, а также улицы по соседству с Троице-Сергиевой лаврой, пролегающие к востоку от проспекта Красной Армии.

«В городах Московской области необходимо постоянно повышать качество пешеходной среды, создавать комфортные и современные общественные пространства. В результате проведенной работы Сергиев Посад однозначно преобразился. Новое мощение, велосипедные дорожки, современная городская мебель – все эти элементы обновили облик города и сделали его еще более привлекательным и комфортным», - сказал начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области Владислав Гордиенко.

Он добавил, что кроме того, в историческом центре появились специальные зоны отдыха. Общая площадь благоустройства центральной части города составила 4,3 гектара.

На Блинной горе, на пути от железнодорожного вокзала к Лавре, размещаются уютный сквер с качелями и смотровая площадка на монастырский комплекс. Смотровая располагается на пересечении Вознесенской и Сергиевской улиц и является одной из главных точек притяжения вокруг Лавры.

Здесь жители и туристы могут не только отдохнуть, но и сделать памятные фотографии. Прилегающий к ней сквер, тянущийся вдоль Сергиевской улицы, украшен белыми афишами со сменной экспозицией под открытым небом, которые совмещают функции арт-объектов и ограждающих элементов, визуально отделяющих зеленую зону от проезжей части. Сквер на Сергиевской улице – идеальное место для спокойного отдыха.

Севернее находятся улицы Карла Маркса, Шлякова и Пионерская, а также Пожарный переулок, облик которых благодаря проведенным работам существенно преобразил исторический центр города. В пешеходном Пожарном переулке установлен фонтан со скульптурой пожарного, что подчеркнуло идентичность места, а на углу улицы Карла Маркса и Овражного переулка благоустроен сквер – вымощены пешеходные дорожки, установлены скамейки, а также пандус для маломобильных групп населения.

«Еще одно общественное пространство, которое было благоустроено в Сергиевом Посаде, – это набережная вдоль Банного пруда и реки Копнинки. Пешеходный променад у воды обладает большим потенциалом, здесь сформированы различные зоны комфорта: прогулочные аллеи, зоны рекреации с лавочками у воды, зона активного отдыха с детскими игровыми площадками и велосипедной дорожкой. Пространство получилось многофункциональным и интересным. Площадь благоустройства набережной составила 1,8 гектара», – отметил главный архитектор Московской области Михаил Хайкин.

Также он добавил, что идея облагораживания береговой линии прудов получит свое продолжение – проект благоустройства соседнего Келарского пруда вдоль Левонапрудной улицы стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, организатором которого выступил Минстрой России. Реализация проекта будет выполнена уже в 2019 году.

Кроме того, проект комплексного масштабного благоустройства исторической части Сергиева Посада, авторами которого стало ГУП МО «НИиПИ градостроительства», получил серебряный диплом I Всероссийского фестиваля с международным участием «Архитектурное наследие».