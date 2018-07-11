РИАМО - 11 июл. На первичном рынке жилья в Московском регионе появились признаки кризиса доверия после проблем с Urban Group и роста цен, в итоге в июне застройщики впервые с начала 2018 года продали меньше жилья, пишет в среду газета «Коммерсант».

«В июне число сделок на рынке первичной недвижимости снизилось впервые с начала 2018 года, говорится в исследовании ЦИАНа. Так, в прошлом месяце в старых границах Москвы было зарегистрировано 3,99 тысячи сделок на первичном рынке, в новой Москве — 2 тысячи. Относительно мая показатель сократился на 4,3% и 11,4% соответственно», — говорится в статье.

Аналитики ЦИАНа указывают, что снижение покупательской активности в Москве в июне нетипично. Так, в 2016 и 2017 годах этот показатель, относительно мая, увеличивался на 19% и 5% соответственно.

В Подмосковье по итогам июня число сделок снизилось на 12%.

По данным Росреестра, в июне в Москве зарегистрировали на 12% меньше договоров долевого участия, чем в мае, – до 5,6 тысячи, в Подмосковье – на 14,7%, до 5 тысяч.

По словам руководителя аналитического центра ЦИАНа Алексея Попова, одной из причин снижения спроса стал негативный информационный фон, сформировавшийся из-за краха Urban Group. Ранее проекты компании генерировали 5–6% от общего числа сделок на первичном рынке Подмосковья.

Председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова отметила, что еще одной причиной падения спроса стал рост цен на квартиры в новостройках. В Москве за месяц средняя стоимость первичного жилья выросла на 1,8%, за год — на 5,3% до 194,2 тысячи рублей за 1 квадратный метр.

«Аналитики ЦИАНа выявили еще одну тенденцию: вместе со снижением покупательской активности упала и выручка застройщиков. По итогам июня суммарная оценочная стоимость проданной недвижимости в старых границах Москвы сократилась на 1,9% до 46,2 миллиарда рублей, в новой Москве — на 10% до 9,9 миллиарда рублей, в Подмосковье — на 9,7% до 18,6 миллиарда рублей. Но застройщики наличие сложностей пока не признают», — добавляется в материале.

Падение интереса покупателей к первичной недвижимости совпало с сокращением предложения. По расчетам Est-a-Tet, по итогам второго квартала этот показатель сократился на 9% до 3,93 миллиона квадратных метров относительно аналогичного периода прошлого года — это максимальное снижение за последние пять лет.

Ранее по решению Арбитражного суда Московской области пять строительных компаний, входящих в Urban Group и занимающихся строительством жилых комплексов в Подмосковье, признали банкротами. Это ООО «Ваш город», ООО «Экоквартал» (осуществляет строительство ЖК «Митино О2»), АО «Континент Проект» (осуществляет строительство ЖК «Солнечная система»), ООО «Хайгейт» (осуществляет строительство ЖК «Опалиха О3» и ЖК «Лесобережный»), ООО «Ивастрой» (осуществляет строительство ЖК «Лайково»).

Такие решения суд принял по заявлению Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. Ранее в Фонде сообщили, что права дольщиков Urban Group будут защищены посредством механизма банкротства, который позволяет рассматривать возможность привлечения к достройке объектов нового застройщика. После признания компаний-застройщиков ГК Urban Group банкротами, финансирование строительства будет возобновлено в течение двух-трех месяцев с использованием ресурсов Фонда.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что регион взял на себя достройку социальной инфраструктуры и жилых домов Urban Group по схеме финансирования 50 на 50 вместе с федеральным бюджетом. Речь идет о докапитализации Фонда, для которой из бюджета Подмосковья выделят 50% средств, необходимых для завершения строительства, и столько же выделят из бюджета РФ.