РИАМО – 11 июл. Цены на съемное жилье в городах проведения чемпионата мира по футболу упали в два раза по сравнению с началом июня, и в три раза по сравнению со стартом мундиаля, речь идет о городах-организаторах, в которых матчи уже закончились, пишет в среду газета «Известия».

«Цены на краткосрочную аренду квартир в городах ЧМ резко снижаются. В девяти городах, для которых мундиаль окончен, суточная стоимость аренды упала в среднем втрое, по сравнению с началом чемпионата, и вдвое по сравнению с 1 июня», — говорится в сообщении.

Больше всего стоимость аренды жилья снизилась в Волгограде - с 14 июня цены упали в девять раз.

Как отмечается в статье, за июнь суточная стоимость аренды квартиры заметнее всего выросла в Саранске (плюс 58,1%), Ростове-на-Дону (плюс 23,5%) и Самаре (плюс 20%). Теперь же по сравнению с 1 июня, в Саранске ставка аренды упала на 65,4% — с 6077 до 2103 рублей, в Ростове-на-Дону на 13,1% — с 4264 до 3702 рублей, а в Самаре на 58,4% — с 7170 до 2982 рублей за сутки.

«Футбольные болельщики предпочитают жилье с большим количеством спальных мест и собственной кухней», - сказал аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

По его словам, гостиничные сети в период мундиаля не спешили повышать цены, чтобы не отпугнуть обычных туристов. При этом загруженность гостиниц была близка к 100%.

Меньше всего цены на аренду квартир выросли в Сочи (плюс 3,8%), Нижнем Новгороде (плюс 4,3%) и Калининграде (плюс 6,6%). По сравнению с 1 июня аренда в этих городах подешевела на 49%, 43% и 46% соответственно.

Во время чемпионата мира самую высокую ставку посуточной аренды жилья для болельщиков зафиксировали в Москве – она составила 150 тысяч рублей.

Иностранным болельщикам в России владельцы квартир также предлагали услуги гида и трансфера. Самым популярным блюдом русской кухни для иностранцев стал борщ. Кроме того, в период чемпионата быстрее всего росли продажи кваса, минеральной воды, мороженого, безалкогольных напитков и пива.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимали 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.

Мексиканская фиеста под окном и очереди за кефиром: как ЧМ повлиял на жизнь москвичей >>