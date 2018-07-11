РИАМО – 11 июл. По данным высокопоставленных дипломатических источников в Греции, из страны вышлют двух российских дипломатов по обвинению в противоправных действиях против национальной безопасности, еще двум запретили въезд в Грецию, сообщает в среду Газета.ru.

«Среди обвинений Афин в адрес дипломатов — попытки сбора и распространения информации, а также подкуп государственных чиновников», — говорится в сообщении.

Такие действия Афин являются ответом на якобы незаконное вмешательство дипломатов во внутренние дела Греции.

«Также отмечается, что действия греческой стороны не являются «ударом грома с ясного неба», так как речь идет о якобы скоординированных действиях, которые должны были усилить влияние России на территории страны», — добавляется в сообщении.

При этом, как отмечается в материале, Греция хочет сохранять хорошие отношения с Россией. Решение Афин относится только к действиям этих четырех дипломатов.

При этом, по данным одного из источников в Греции, ответные действия России приведут к обострению ситуации.