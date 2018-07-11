РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июл. В подмосковном Подольске в августе 2018 года планируют сформировать новый состав молодежного парламента при совете депутатов горокруга, сообщается в группе «Молодежный парламент Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

«Совет депутатов Подольска сообщает о приеме документов для формирования нового состава молодежного парламента, в связи с окончанием срока полномочий предыдущего состава. Заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов в члены молодежного парламента при совете депутатов округа состоится 21 августа 2018 года в 11:00 по адресу: улица Кирова, дом 4, кабинет 420», – говорится в сообщении.

Кандидат в парламент должен быть в возрасте от 17 до 35 лет включительно, а также проживать на территории округа. Выдвигать его могут действующие депутаты, молодежные объединения и организации, собрания молодежи по месту работы, учебы и жительства.

Документы необходимо будет подать с 16 июля по 16 августа по адресу: улица Кирова, дом 4, кабинет 418. С перечнем документов и условиями проведения конкурса можно ознакомиться на официальном сайте совета депутатов.