РИАМО - 11 июл. Работы по возведению новой станции метро «Нижняя Масловка» Большой кольцевой линии в Москве продолжаются, строители приступили к отделке пола гранитными плитами, говорится в сообщении пресс-службы «Метростроя».

«Специалисты «Московского метростроя» приступили к отделке пола платформы строящейся станции «Нижняя Масловка» Большой кольцевой линии метро. Общая площадь облицовки гранитными плитами составляет 2,4 тысячи квадратных метров», - говорится в сообщении.

Основные конструкции станции уже готовы, продолжаются гидроизоляция в тоннелях, монолитные работы на вестибюлях и монтаж эскалаторов. В станционных тоннелях метростроители бетонируют жесткое основание.

«В течение месяца предстоит выполнить облицовку опытного образца одного сечения станции, то есть показать итоговый вариант архитектурной отделки, которая по замыслу проектировщиков с изюминкой. Путевые стены не будут закрывать от пассажиров: чугунные тюбинги зачистят и окрасят», - сказал генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков.

По его словам, пилоны с двух сторон отделают саянским мрамором, а со стороны центрального зала и боковых платформ оформят стеклянными прозрачными витражами, смонтируют подвесной потолок из алюминиевых панелей с сотовым заполнением.

Завершить архитектурно-отделочные работы планируют до конца года.

«Нижняя Масловка» – пилонная станция глубокого заложения (65 метров). У нее будет два вестибюля с выходами на обе стороны Бутырской улицы, а также пересадочный узел на станцию «Савеловская» Серпуховско-Тимирязевской линии.

Станция станет частью нового ТПУ «Савеловский», который объединит пассажиропотоки Савеловского вокзала, двух линий метро (Серпуховско-Тимирязевской и Большой кольцевой) и наземного общественного транспорта. По прогнозам экспертов, его пропускная способность составит до 265 тысяч человек в сутки.