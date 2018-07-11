РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 июл. В трех домах по улице Кузьминская в подмосковных Котельниках в связи с ремонтными работами до 14:00 в среду будет прекращена подача горячей воды, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в Instagram.

«Уважаемые жители! По сообщению МУЖКП «Котельники», в связи с ремонтными работами сегодня (11 июля – ред.) до 14:00 будет прекращена подача горячей воды в домах №№11, 13 и 15 по улице Кузьминской», – говорится в сообщении.

Коммунальные службы приносят жителям извинения за доставленные неудобства.