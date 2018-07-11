РИАМО - 11 июл. В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» утром в среду отменили и задержали более 20 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во «Внукове» задержали шесть рейсов, три отменили, в «Домодедове» семь рейсов задержано, один отменен, в «Шереметьеве» задержали четыре рейса. Данных по отменам и задержкам в подмосковном аэропорту «Жуковский» нет.

В среду в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность с кратковременными дождями, максимальная температура воздуха поднимется до 24 градусов. Ветер будет северо-восточного направления со скоростью 2-7 метров в секунду.

Как получить компенсацию в случае задержки или отмены авиарейса >>