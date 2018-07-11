РИАМО – 11 июл. Новый дорожный знак, который при столкновении с автомобилем не деформируется, а сразу же принимает прежнюю форму, установили на улице Бутырский Вал в тестовом режиме, после пилотной эксплуатации такие знаки появятся и на других столичных улицах, сообщает в среду ТАСС.

«Столичный центр организации дорожного движения (ЦОДД) установил в Москве новый дорожный знак на гибкой стойке, который при столкновении с автомобилем остается на месте и принимает прежнюю форму. После пилотной эксплуатации аналогичные конструкции будут устанавливаться на других участках дорог», - говорится в сообщении.

На Бутырском Валу установили знак гибкой конструкции «Пешеходный переход».

Стойка знака выполнена из нержавеющей стали и закреплена на шарнирах, которые позволяют ему оставаться на месте, не повреждаться и выгибаться до 90 градусов в любом направлении.

«Как показала практика европейских коллег, стойки выдерживают более 20 наездов. Гарантийный срок службы такой конструкции составляет пять лет», - говорится в сообщении.

В результате ДТП в Москве каждый месяц повреждается порядка 50 дорожных знаков, после наездов стойки с дорожными знаками деформируются и подлежат замене.

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