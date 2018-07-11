РИАМО – 11 июл. Срок реализации пилотного проекта «умной газификации» на территории Наро-Фоминского городского округа – конец 2019 года, до конца 2018-го в рамках проекта должны начать строительно-монтажные работы, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области министр энергетики региона Леонид Неганов.

«Пилотный проект («умной газификации» – ред.), который мы начали год назад, – это газификация трех сельских населенных пунктов и 23 СНТ в Наро-Фоминском округе. Это очень большой проект, охватывающий порядка 4 тысяч домовладений. На первом этапе все участники были очень заинтересованы в его реализации, но позже часть СНТ отказалась от участия. Поэтому мы должны определиться в ближайшее время, какие СНТ останутся, а какие будут окончательно исключены из проекта», - сказал Неганов.

Он добавил, что на данный момент в проекте остались 11 СНТ, сроки реализации – конец 2019 года.

Неганов также отметил, что строительно-монтажные работы в рамках реализации этого проекта должны начаться уже в 2018 году.

«Уже началось проектирование распределительных сетей, и к концу года можно будет приступать к строительно-монтажным работам», - добавил Неганов.

По словам министра, средняя сумма, которую необходимо заплатить жителям Подмосковья за присоединение к газу, составляет 220 тысяч рублей. К этому нужно прибавить плату за развод газа в границах своего участка. Стоимость котла при этом варьируется от 15 до 150 тысяч рублей. Удешевить прокладку газа для негазифицированной территории можно путем объединения со своими соседями через подачу коллективной заявки – этот формат называется «умной газификацией».

Всего в год в Московской области заключается порядка 20 тысяч договоров на технологическое присоединение. На территории Подмосковья более 1 миллиона негазифицированных домов, в число которых входят СНТ и сельские населенные пункты.

В Подмосковье действует губернаторская программа «Развитие газификации в Московской области до 2025 года». Это самая масштабная программа из принятых в регионе за последние десятилетия. За последние четыре года темпы газификации Подмосковья выросли в четыре раза. За это время в рамках программы построено свыше 2,5 тысяч километров газопроводов, газифицировано более 300 населенных пунктов, порядка 116 тысяч жителей региона получили возможность подключить к газу свои дома.