РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июл. Работники государственного бюджетного учреждения «Мосавтодор» заделали яму на автодороге у одного из СНТ Подольска по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой заделать яму на автодороге в сторону садоводческого товарищества «Сынково».

«Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу устранения ямы на проезжей части автодороги в микрорайоне Лаговский (дорога с села Сынково до СНТ «Сынково») и сообщает, что указанная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия выполнены», – сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог №4 Игорь Мясоедов.

Он отметил, что также в настоящее время формируются программы по ремонту и благоустройству региональных и муниципальных дорог Московской области на 2019 год. Какие дороги будут включены в план ремонта, где необходимо установить освещение, создать парковку или ликвидировать пробку, смогут выбрать жители на портале «Добродел».