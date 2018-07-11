РИАМО – 11 июл. Участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной суд предписал штраф в 400 тысяч рублей за уклонение от обязательных работ, назначенных ей за акции в поддержку мессенджера Telegram и у здания ФСБ, передает в среду «Интерфакс».

«200 тысяч штрафа по одному протоколу, еще 200 тысяч - по второму», - сказала солистка группы.

Ранее на сайте издания сообщалось, что Алехину задержали судебные приставы за неисполнение решений суда об обязательных работах, назначенных за участие в двух протестных акциях. По ее словам, речь идет об обязательных работах, назначенных за ее участие в акции в поддержку мессенджера Telegram 16 апреля и акцию у здания ФСБ в День работника органов безопасности 20 декабря 2017 года. По обоим случаям на активистку были составлены протоколы.

16 апреля 2018 года 13 участников протестной акции пришли на Лубянскую площадь в центре Москвы, где начали кидать в здание Федеральной службы безопасности (ФСБ) России разноцветные бумажные самолетики, протестуя против блокировки мессенджера Telegram.

За эту акцию Мещанский суд признал Алехину виновной в нарушении порядка организации публичного мероприятия (часть 1 статьи 20.2 КоАП РФ) и назначил ей 100 часов обязательных работ.

20 декабря 2017 года Алехину также задержали в ходе акции у здания ФСБ в Москве, где она стояла с развернутым плакатом. Позже она сообщила, что была задержана «за подарочный плакат», который она развернула у здания ФСБ. Мещанский суд Москвы назначил участнице Pussy Riot административное наказание в виде 40 часов обязательных работ.

В августе 2012 года Алехина и другая участница Pussy Riot Надежда Толоконникова были осуждены к двум годам колонии общего режима по статье о хулиганстве за так называемый панк-молебен, который пять девушек из Pussy Riot в балаклавах устроили в конце февраля 2012 года в храме Христа Спасителя в Москве.

В декабре 2013 года девушки вышли на свободу по амнистии, объявленной Госдумой в связи с 20-летием Конституции.