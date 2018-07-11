РИАМО – 11 июл. Специалисты завершат оценку эффективности от внедрения технологии блокчейн для оформления расчетов за энергоресурсы в Подмосковье к концу 2018 года, применение блокчейна поможет увеличить степень прозрачности взаимодействия потребителей и поставщиков услуг, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области министр энергетики региона Леонид Неганов.

«Мы проводим исследование, которое должно показать, насколько эффективно можно использовать блокчейн при расчетах за энергетические ресурсы. Эта технология может избавить от таких проблем, как задолженности и неплатежи. <…> Мы сейчас выясняем, насколько применима эта технология при расчетах без использования криптовалюты. Уже к концу года мы планируем получить практический ответ на этот вопрос. Надеюсь, что широта применения этой технологии будет только расти», - сказал Неганов.

Он также отметил, что технология блокчейн помогает увеличить степень прозрачности взаимодействия потребителей и поставщиков услуг.

«По сути, это попытка ввести смарт-контракт, который предполагает внутреннюю проверку объемов потребления, расчетов и других параметров. Результаты таких проверок будут доступны как поставщику, так и потребителю. Именно так формируется надежная база учета достоверности фактов оплаты и поставки энергоресурсов», - добавил Неганов.

По словам министра, блокчейн позволяет реализовать подход, при котором повышается доверие между субъектами и объектами финансовой деятельности.