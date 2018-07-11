РИАМО - 11 июл. Свыше 20 лифтов с начала года введено в эксплуатацию в Троицком и Новомосковском округах по программе капремонта, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

«23 новых лифта с начала года введено в эксплуатацию в Троицком и Новомосковском административных округах по программе капитального ремонта. До конца года жители Троицкого и Новомосковского округов получат 50 новых лифтов», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в рамках региональной программы капитального ремонта специалистами проводится полная замена силового оборудования, системы управления и безопасности, кабин лифта, оборудования в лифтовой шахте, дверей на этажах. Устанавливаемое оборудование обеспечит экономию электроэнергии до 40% по сравнению с предыдущим.

«Новое оборудование оснащено световой индикацией о местонахождении и направлении движения лифта на каждом этаже, а также функцией оповещение о прибытии на этаж. Для удобства слабовидящих информация на всех кнопках лифта продублирована шрифтом Брайля. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы реализуется с июля 2015 года», - сказал сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что на сегодняшний день программа включает более 27,7 тысячи домов площадью 244,5 миллионов квадратных метров. Также запланирован ремонт 354 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов и замена 112 тысяч лифтов.