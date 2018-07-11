РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 июл. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в среду напутствовал в объединенном военном комиссариате города призывников 2018 года перед их отправкой на службу, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Ваши старшие товарищи, родители отслужили в Вооруженных силах. Каждый по-разному отзывается о своей службе, но в целом все вспоминают ее с теплом. Я, когда прихожу в военкомат провожать очередную группу ребят в армию, вспоминаю, как сам уходил служить из Одинцова», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что в такие моменты испытываешь некое волнение, впереди неизвестность. Поначалу сложно, а когда отслужил, уже совсем по-другому все воспринимаешь.

«Сегодня Вооруженные силы России находятся на хорошем уровне. Я считаю, что парням, которые уходят служить, надо посмотреть на жизнь с другой стороны. Как правило, из армии парни приходят повзрослевшими, возмужавшими, окрепшими. Там формируется мужская дружба, взаимовыручка. Всегда помните, что вас ждут дома, особенно родители, которые сегодня (11 июля – ред.) вас провожали и плакали», – добавил Ружицкий.

Он отметил, что возможно кто-то из ребят захочет остаться в армии. По мнению Ружицкого, это очень почетно.

«Помните, что вы представляете свой родной город Люберцы, отслужите так, чтобы мы гордились вами. Если у вас возникают какие-то вопросы, проблемы, не стесняйтесь, пишите мне в соцсетях. Если будет возможность, попытаемся помочь», – заключил Ружицкий.

По словам военного комиссара Люберец, полковника Михаила Скокова, в основном ребята поедут служить в Западный военный округ – это Московская, Ленинградская, Брянская области.

«Некоторые попадут и в другие регионы России. Больше половины из них в этом (2018 года – ред.) призыве будут служить в сухопутных войсках, остальные – в военно-морском флоте, ракетных войсках, ВДВ, подразделениях Росгвардии и других», – пояснил Скоков.

По окончании встречи Скоков вручил главе городского округа памятный знак «100 лет военному комиссариату Московской области».