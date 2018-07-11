РИАМО - 11 июл. В деревянном частном доме в поселении Марушкинское в новой Москве пожарные ликвидировали возгорание на площади 150 квадратных метров, пострадавших нет, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«В поселении Марушкинское произошло возгорание в деревянном частном доме на площади порядка 150 квадратных метров. Успешно ликвидировано», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавших при пожаре нет.