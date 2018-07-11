РИАМО – 11 июл. Выбор членами правительства региона электромобилей в качестве средств передвижения может увеличить спрос на этот транспорт у жителей, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области министр энергетики Подмосковья Леонид Неганов.

«Я за то, чтобы пересадить подмосковное правительство на электромобили. Большинство стран, которые развивали электротранспорт, начинали именно с этого. Это стимулирует спрос на такие транспортные средства и у населения», - сказал Неганов.

По словам министра, в настоящий момент реализация данной инициативы маловероятна из-за отсутствия предложения электромобилей со стороны отечественных автокомпаний. Однако ситуация может измениться с появлением новых моделей.

«С появлением на рынке электрической Lada Vesta или других новых моделей этот вопрос перестанет существовать в виртуальной плоскости, и будет сделан реальный шаг», - отметил Неганов.

В Московской области также может появиться каршеринг электромобилей, если будет заключено соответствующее соглашение с Москвой.

В Подмосковье ведется многоэтапная кампания по созданию электрозарядной инфраструктуры. Так, первый этап – установка «средних» электрозаправок у ТРЦ, которые пополняют аккумулятор за 3-4 часа; на втором этапе, который уже стартовал, создаются «быстрые» заправки на вылетных магистралях; третий этап предполагает установку зарядок медленного действия, интегрированных в опоры уличного освещения в подмосковных дворах.