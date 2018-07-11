РИАМО – 11 июл. Коллекторы в России получат доступ к Единой биометрической системе (ЕБС) в следующем году, это позволит им быстрее идентифицировать должников, пишет в среду газета «Известия».

«По словам экспертов, новация нужна прежде всего для упрощения процесса идентификации должника, снижения психологического дискомфорта при коммуникациях и исключения ошибочных взысканий у добросовестных граждан», - говорится в статье.

Сами коллекторы не будут собирать биометрические параметры. Кредитные организации, продавая долги коллекторам, станут передавать и биометрические данные для сверки при взыскании.

При звонке коллектора голосовой слепок гражданина будет проходить проверку по ЕБС.

«Доступ к биометрическим данным для профвзыскателей — абсолютно логичный виток в развитии финансового сектора. В настоящее время процесс идентификации должника занимает слишком много времени, заемщику приходится отвечать на многочисленные вопросы», - сказал гендиректор коллекторского агентства EOS Антон Дмитраков.

Это вызывает некий психологический дискомфорт, а биометрия убирает эту проблему: клиенты будут идентифицироваться по голосу за несколько секунд, считает эксперт.

«Сократится процент ошибок со стороны коллекторов при осуществлении контакта с должниками по телефону, это может снизить уровень дискомфорта для новых владельцев номеров, ранее принадлежавших должникам, что действительно случается очень часто», — отметил управляющий партнер компании Veta Илья Жарский.

Единая биометрическая система заработала в России 1 июля 2018 года. Тогда же банки начали сбор биометрических параметров (изображений лица и голосовых слепков) в своих отделениях.