РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 июл. Житель подмосковных Люберец проплыл на байдарке по глубоким лужам в одном из дворов на Октябрьском проспекте, видео 10 июля появилось в Instagram.

«Жители Люберец осваивают байдарки. На видео дворы Октябрьского канала (проспекта – ред.)», – говорится в сообщении к видео.

На видеозаписи видно, как мужчина, орудуя веслом, без труда плывет на байдарке по лужам. При этом байдарка не достает до дна. Он проплывает мимо припаркованных автомобилей, колеса которых затоплены наполовину.