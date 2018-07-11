РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 июл. Житель подмосковных Люберец проплыл на байдарке по глубоким лужам в одном из дворов на Октябрьском проспекте, видео 10 июля появилось в Instagram.
«Жители Люберец осваивают байдарки. На видео дворы Октябрьского канала (проспекта – ред.)», – говорится в сообщении к видео.
На видеозаписи видно, как мужчина, орудуя веслом, без труда плывет на байдарке по лужам. При этом байдарка не достает до дна. Он проплывает мимо припаркованных автомобилей, колеса которых затоплены наполовину.
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