РИАМО – 11 июл. Электрозаправки быстрого типа открылись на трассе Москва - Санкт-Петербург, Новорижском и Каширском шоссе в Подмосковье, в регионе также реализуется проект по установке опор освещения с интегрированными в них зарядными станциями, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области министр энергетики региона Леонид Неганов.

«Второй шаг, к которому мы приступили, это установка зарядок быстрого типа на вылетных магистралях. Первые три такие зарядки мы открыли в июне 2018 года. Одна расположена на трассе Москва – Санкт-Петербург недалеко от въезда в аэропорт «Шереметьево», еще одна – по пути в «Домодедово» (между старым и новым Каширским шоссе – ред.) и третья зарядка – на Новой Риге», - сказал Неганов.

Он отметил, что до конца года количество зарядных станций быстрого типа в Подмосковье планируют увеличить до 10.

По словам министра, первым шагом в создании электрозарядной инфраструктуры в Подмосковье была установка зарядок среднего типа (пополняют аккумулятор электромобиля за 3-4 часа) в количестве почти 50 штук на территории всей Московской области возле ТРЦ. Активность в реализации проекта проявили компании «Глобус», «Ашан» и сеть гипермаркетов «Верный».

Третье направление – это создание «медленных» зарядок для жителей многоквартирных домов. В связи с этим в Подмосковье реализуется проект по установке опор освещения с интегрированными в них зарядными станциями. Установка этих опор в количестве 200 штук должна быть завершена до конца 2018 года.