РИАМО - 11 июл. Административное здание в центре Москвы планировали реконструировать под офисно-гостиничный комплекс с паркингом, но этот проект не утвердили из-за того, что здание будет находиться рядом с памятником архитектуры XIX века, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 5 июля 2018 года согласилась с нецелесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Москвы в отношении территории по адресу: улица Лесная, владение 30 (ЦАО)», - говорится в сообщении.

На данный момент на участке расположено пятиэтажное административное здание с одноэтажной подземной частью. Его общая площадь составляет чуть более 2 тысяч квадратных метров.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева, инвестор намеревался реконструировать здание с целью размещения в нем офисно-гостиничного комплекса с паркингом.

«Поскольку здание находится в границах охранной зоны выявленного объекта культурного наследия - «Купеческий особняк» конца XIX века, ГЗК сочла нецелесообразным внесение изменений в ПЗЗ», - заявил Тимофеев.