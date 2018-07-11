РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июл. В микрорайоне Климовск Подольска временно приостановят подачу электроэнергии в 13 домах из-за ремонтных работ 12 июля, сообщается на сайте МУП «СЕЗ».

«В четверг, 12 июля, на время проведения работ подольским филиалом ПАО «Мосэнерго» с 9:00 до 15:00 в микрорайоне Климовск не будет подаваться электроэнергия по адресам: улица Рощинская, в домах 16, 18, 20; улица Садовая, в домах 6, 10, 12/13, 16; Рябиновый проезд, в домах 1, 3», – говорится в сообщении.

Кроме того, в данный период не будет света в домах №№8, 9 по улице Красная и домах №№33, 37Б на улице Школьной.