РИАМО (РЕУТОВ) - 11 июл. В подмосковном Реутове завершена реконструкция двух въездов в город в рамках программы губернатора Подмосковья, сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов.

Глава города 10 июля осмотрел объекты благоустройства.

«Работы были проведены одновременно на двух объектах – на въезде в город со стороны МКАД и на втором въезде – со стороны Носовихинского шоссе. В короткие сроки здесь уложили асфальт, сделали пешеходные дорожки, которые выполнены по принципу безбарьерной среды для передвигающихся на колясках. До конца июля завершаются работы по обустройству входов в торговые точки и витрин по улице Победы – предприниматели взяли на себя их реконструкцию», – сказал Каторов.

По его словам, последним штрихом в реконструкции «въездных ворот» города станет установка современных остановочных павильонов, которые будут выполнены в едином для всего Подмосковья стиле.

«Главным сюрпризом стала новейшая система освещения – светодиодные энергосберегающие фонари с разной цветовой температурой будут комфортны и для водителей, и для пешеходов. Рядом с торговым центром «Шоколад» около МКАД высажены молодые деревья и декоративные кустарники, установлены уникальные светильники, способные динамически менять цвет подсветки. Увидеть все своими глазами можно уже сейчас», – пояснил Каторов.

По данным Реутовского информагентства, общая стоимость работ, выполненных по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева, составила 40 миллионов рублей.