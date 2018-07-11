РИАМО – 11 июл. Количество электрических автомобилей в Московском регионе составляет порядка 400 штук, жители чаще всего выбирают Nissan Leaf стоимостью 700-800 тысяч рублей, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области министр энергетики региона Леонид Неганов.

«На сегодняшний день в Московском регионе когорта электромобилистов исчисляется несколькими сотнями – порядка 400 машин. При этом это только те, кто зарегистрирован в регионе. В эту статистику не включаются транспортные средства, зарегистрированные, например, во Владивостоке или Белоруссии, но которые при этом регулярно передвигаются по нашему региону», - сказал Неганов.

Он также отметил, что самая популярная среди жителей модель автомобиля – это Nissan Leaf.

«Самая массовая модель – это Nissan Leaf, которая никогда официально в России не продавалась. Большинство этих автомобилей привезены из Америки или из Японии. Этот автомобиль обладает достаточно высокими потребительскими качествами и продается в ценовом диапазоне 700-800 тысяч рублей, поэтому он популярен у жителей региона», - добавил Неганов.

По словам министра, основной драйвер, который сейчас заставляет людей приобретать электромобили, – это приверженность экологичному образу жизни, а также понимание того, что электротранспорт – это вектор развития технологической мысли. При этом стоимость бензина и дизельного топлива не является определяющим фактором.

В июне в Подмосковье открылись три быстрые заправки для электромобилей на трассе Москва - Санкт-Петербург, Новорижском и Каширском шоссе. Всего до конца года заработают 10 так называемых fast charge или быстрых зарядок. Эти отечественные станции мощностью 50 киловатт обеспечивают зарядку электромобиля с 0 до 80% за 20 минут.

Зарядная инфраструктура Московской области уже сейчас позволяет осуществлять беспрепятственное передвижение по Подмосковью на электромобиле, осуществлять поиск, навигацию и зарядку с помощью мобильного приложения или бота вне зависимости от оператора или производителя.

Кроме того, в Подмосковье обсуждают вопрос введения бесплатных парковочных мест для электромобилей.