РИАМО – 11 июл. В ближайшее время Госдума примет проект закона «О государственной регистрации транспортных средств», который даст возможность регистрировать новые машины у дилеров без посещения Госавтоинспекции, пишет в среду газета «Коммерсант».

Документ вносился в Госдуму еще в 2011 году бывшим сенатором от Карелии Владимиром Федоровым (экс-глава ГАИ России), был принят в первом чтении в 2013 году и с тех пор дорабатывался. В июле 2017 года свои поправки к проекту направила ГИБДД.

«Основное нововведение коснется покупателей новых машин у официальных дилеров: им не надо будет ездить в ГИБДД, чтобы поставить машину на учет. Чтобы предоставить новый сервис клиенту, дилер должен будет выполнить ряд условий: у него должен быть договор с производителями, а также помещение и штат «квалифицированных сотрудников». Если все условия выполнены, то компания получает статус «специализированной организации» и попадает в спецреестр», - говорится в сообщении.

Сотрудники автосалона должны будут проверить регистрационные данные на машину, передать документы в ГИБДД, изготовить номера, затем, получив согласие от подразделения, передать весь комплект с ключами от машины автовладельцу. Регистрация авто в салоне будет платной услугой, предельный тариф установит ФАС, отмечается в сообщении.

Также планируют ввести нововведения, касающиеся номеров. Появятся два новых термина: государственный регистрационный номер (сочетание букв и цифр) и государственный регистрационный знак (металлическая пластина, на которую наносятся символы). Подразделение ГИБДД будет назначать только номер, а сами знаки автовладелец будет получать сам — у изготовителя.

К последним будут предъявляться особые требования (в том числе по охране спецпродукции и оборудования). Все эти фирмы включат в отдельный реестр, для них ФАС также разработает предельные тарифы.

Помимо этого, для случаев, когда у машины сгнили или проржавели все идентификационные номера на кузове, на автомобиль будет наноситься «дополнительная маркировка», чтобы машину можно было дальше эксплуатировать. Впервые в документе появилось упоминание электронных паспортов транспортных средств: если машина ставится на учет с таким паспортом, то бумажный ПТС предоставлять не нужно.

Рассмотрение законопроекта во втором чтении предварительно запланировано на 17 июля (третье чтение, как правило, уже техническое), но решение будет принимать Совет Госдумы.

Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительствуЕвгений Москвичев заявил, что документ должны принять в весеннюю сессию. Соответствующие поправки также будут вноситься в закон «О полиции» и закон об ОСАГО. Законопроект должен вступить в силу через полгода, в течение этого срока МВД должно будет подготовить ряд подзаконных актов.

Законопроект коснется миллионов российских граждан: ежегодно подразделения ГИБДД проводят 10–12 миллионов различных регистрационных действий с автомобилями.